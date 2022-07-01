Manisa, okul öncesi eğitimde 10 derslik daha kazanıyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, hayırsever Ayşe Oruç tarafından Saruhanlı ilçesine yaptırılacak olan 2 derslikli anasınıfı ile İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yaptırılacak olan 8 derslikli Merkez Efendi Anaokulu yapım işi için protokol imzalandı.

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve hayırsever Ayşe Oruç’un katıldığı imza töreninde Vali Karadeniz, Hayırsever Ayşe Oruç’a teşekkür etti.

Manisa’da özellikle eğitim alanında hayırsever vatandaşların Manisa’ya önemli bir katkı sağladığını söyleyen Vali Karadeniz, eğitime yapılan bu katkıların çok değerli olduğunu belirtti.

Ayşe Oruç’ta çocukların eğitim görecekleri bir okulda adının yaşayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, okulun çocuklara hayırlı olmasını diledi. Manisa’da kurumlar arasında yapılan işbirlikleri ile önemli çalışmalara imza atıldığını da söyleyen Vali Karadeniz, bu çalışmalardan birisinin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bulunduğu alanda yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu yapım işi olduğunu ifade etti.

Hayırsever Ayşe Oruç tarafından Saruhanlı İlçesinde yaptırılacak olan 2 derslikli Ayşe Oruç Anasınıfları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 600 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bulunduğu alanda yaptırılacak olan 8 derslikli Merkez Efendi Anaokulunun yapım işleri Manisa’da 2022 Yılı Temel Eğitim Kurumları yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

2021 yılı verilerine göre 105 anaokulu, 395 anasınıfı olmak üzere toplam bin 139 derslik bulunan Manisa’da; çocukların gelecekleri için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini arttırmak, gelişim sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamak olan okul öncesi eğitime 2 yeni yapım işiyle 10 derslik daha kazandırılacak.