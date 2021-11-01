Manisa Müftülüğü’nden Yunus Emre’nin izinde programı

Manisa Müftülüğü tarafından hazırlanan ’Manisa’nın manevi değerleri’ projesinin 3’üncüsünde Yunus Emre konu edilecek. Yunus Emre’nin izinde programı 4 Kasım Perşembe Günü saat 14.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilecek.

Manisa Müftülüğü tarafından hayata geçirilen ’Manisa’nın manevi değerleri’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Manisa Müftüsü Alim Efendi ve Hafız Şahin Yılmaz’ın konu edildiği programın 3’üncüsünde Yunus Emre konu edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda 4 Kasım Perşembe Günü gerçekleştirilecek olan Yunus’un izinde programı Manisa Müftüsü Mustafa Soykök’ün açılış konuşması ile başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan’ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Erdoğan ’Yunus Emre ve Tasavvuf’, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Karabulut ’Yunus Emre’de gönül’, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Uzman Naci Yengin ’Yunus Emre ve Manisa’, Manisa İl Müftülüğünden Manisa Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli ’Yunus Emre’nin şiirlerinde Allah ve Peygamber sevgisi’ konularında katılımcıları bilgilendirecek.