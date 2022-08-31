Manisa Müftülüğünden Manisalılara özel umre organizasyonu

Manisa Müftülüğü tarafından Manisa’ya özel olarak hazırlanan ’Peygamberimizin (S.A.V) doğumunda O’nun huzurunda’ umre organizasyonunu tanıtan Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, 21 günlük umre turunun 5350 Suudi Arabistan Riyali olduğunu belirtti.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlediği basın toplantısında düzenledikleri umre ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Arba’nın açıklamasına Manisa İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Taşcı da eşlik etti. Arba, "Yarım asra yakın tecrübe ve bilgi birikiminden hareketle düzenlediği umre organizasyonları ile vatandaşlarımızın hayatında yeni ufukların açılmasına vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, umre programlarıyla tecrübesini hizmet kalitesine yansıtarak, sunduğu hizmetlerle vatandaşlarımızın güven ve teveccühlerini kazanmıştır. İlimizden de bu tecrübe ile umre yolcularımızı kutsal topraklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Kutsal yolculukta huzur, güven, liyakat, usulüne uygun ibadet ve emanet gibi prensipleri kendisine şiar edinen başkanlığımız yine aynı duygularla dini hayatımızda müstesna bir yeri olan Kudüs’e de 775 Dolardan başlayan turlar düzenlemektedir. İlimizden vatandaşlarımız 4550 Suudi Arabistan Riyalinden başlayan fiyatlarla Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet kalitesiyle umre ibadetlerini yerine getirebileceklerdir. Ayrıca Manisalı hemşehrilerimizin İzmir Adnan Menderes Havalimanından direk kutsal topraklara gidebileceği Manisa’ya özel ’Peygamberimizin (S.A.V) doğumunda O’nun huzurunda’ umre turumuzun kayıtları başladı. 21 günlük bu umre turumuzun fiyatları 5350 Suudi Arabistan Riyalinden başlıyor. Son Başvuru tarihi 15 Eylül olan ve 5 Ekim 2022’de gidilecek olan turumuz Mevlit kandilinde Medine’de olacak şekilde planlandı. Manisa turumuza ilgi yoğun ve kontenjan sınırlı olduğu için bu turla umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın il müftülüğümüze başvurmaları gerekmektedir." dedi.