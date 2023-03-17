Manisa Lisesi’nden Başkan Çelik’e teşekkür

Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek ve okul idarecileri, Manisa Lisesi’ne yapılan hizmetler ve deprem bölgesindeki depremzedelere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i kahvaltıda ağırlayarak, teşekkür etti.

Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek ve okul idarecileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i kahvaltıda ağırladı. Başkan Çelik’e ziyaretinde Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da eşlik etti. Şehzadeler Belediyesi’nin deprem bölgesinde depremzedelere yönelik hizmetleri için teşekkür etmek istediklerini ifade eden Okul Müdürü Ziya Çiçek, "Deprem bölgesindeki hizmetlerinizden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Gururlandık. Oradaki hizmetleriniz çok güzel. Kurumların yaptıkları hizmetlerin görülebileceğini, görüldüğünü hissettirmek istedik. Bu vesileyle bölgede hizmet veren diğer kurumlarımızı da ziyaret ettik. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Okulumuzun her zaman yanındayız"

Şehzadeler Belediyesi’nin Manisa Lisesi’nin ihtiyaçları için de seferber olduğunu kaydeden Çiçek, "Maddi manevi her türlü yanımızda oldunuz. Okulumuzun fiziki görünümünün güzelleştirilmesi, çok ihtiyacımız olan güvenlik kulübemizin yapımı ve diğer tüm hizmetleriniz için size ve ekibinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hizmetlerimize devam edeceğiz"

Okul idarecilerine teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizi kahvaltıya davet ederek teşekkür ettiler, bundan çok mutlu olduk. Biz bir teşekkür beklemeden, bir görev olarak; bu ülkenin bir evladı olmanın gereği olarak ilk günden beri deprem bölgesinde yaraları sarabilmek, acıları hafifletebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç oldukça hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu noktada da desteklerini, hayır dualarını esirgemeyen her bir vatandaşımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Lisesi’nin Şehzadeler’in en köklü okullarından olduğunu dile getiren Başkan Çelik şunları söyledi: "Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri Manisa Lisemize desteklerimizi hiç eksik etmedik. Yaptığımız spor tesisleriyle, okulun fiziki yapısı, boyası badanasıyla. Okul aile birliğimiz ve okul idarecilerimiz bizden ne talepte bulunduysa buradaki çocuklarımız, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yerine getirmeye çaba ve gayret sarf ettik, etmeye de devam edeceğiz."