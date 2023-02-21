Manisa jandarmasından deprem bölgesine anlamlı destek

MANİSA (İHA) – Manisa İl Jandarma Komutanlığı personeli depremzedelere destek olmak niyetiyle aralarında topladıkları ayni yardımları AFAD’a teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 şehri etkileyen depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak, arama-kurtarma çalışmalarına yardım etmek ve genel asayişi sağlamak için farklı birimlerden toplam 85 personeli deprem bölgesine gönderen Manisa İl Jandarma Komutanlığı, depremzedelere anlamlı bir destekte bulundu. Jandarma personeli aralarında topladıkları; 4 adet jeneratör, 110 adet elektrikli soba, 25 adet odun sobası, 180 adet battaniye, 4 koli bebek maması, 14 koli bebek bezi, 18 koli gıda malzemesi, 1 koli fener ve pil, 1 koli ayakkabı, 1 koli oyuncak, 6 koli kıyafet, 176 koli içme suyu ve muhtelif malzemeleri depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD yetkililerine teslim etti.