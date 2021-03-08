Manisa Jandarması Kadınlar Günü’nü kutladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara çiçek verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü unutmadı. Ekipler yaptıkları trafik denetimlerinde kadın sürücü ve yolcularında hem Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı hem de çiçek hediye etti. Korona virüs salgını sürecinde tedbirleri de hatırlatan ekipler; sürücülere ve yolculara maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmasını istedi.