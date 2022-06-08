Manisa İtfaiyesi yaz mevsimi için alarma geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerini Sarıgöl ile sürdürdü. Sarıgöl İtfaiye Amirliğini ziyaret eden İnal, daha sonra traktör arkası tanker verilen muhtarları da ziyaret ederek, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları hızla bertaraf edebilme adına tankerlerin hazırda bulunması noktasında hatırlatma yaptı.

İl genelinde itfaiye amirlik ve müfrezelerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ziyaretlerine Sarıgöl ilçesiyle devam etti. İlk olarak Sarıgöl İtfaiye Amirliği’ni ziyaret eden Daire Başkanı İnal, burada personele kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnal, daha sonra traktör arkası tanker verilen muhtarları da ziyaret etti.

Gönüllü itfaiyecilere ‘Hazırlıklı olun’ mesajı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta ormanlar olmak üzere yangın riskinin arttığına dikkat çeken İnal, yaşanabilecek olumsuzlukları hızla bertaraf edebilme adına tankerlerin hazırda bulunması noktasında uyarılarda bulundu. Hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik projesinde eğitimlerini tamamlayan gönüllü itfaiyecilere de hazır olun mesajı veren Daire Başkanı İnal, Manisalıların huzur ve güveni için daima göreve hazır olduklarını ifade etti.