Manisa itfaiyesi özel konuğunu ağırladı

Haftanın 7 günü 24 saat vatandaşların hizmetinde olan ve tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, okula giderken itfaiye araçlarını yakından görmek isteyen özel öğrenci Firuze’yi ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon öğrencisi Firuze Kaya’yı konuk etti. Annesi Fatma Kaya ile okula giderken, itfaiye araçlarını yakından görmek isteyen Firuze, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve ekipler tarafından karşılandı. Minik itfaiyeci kıyafeti giyen özel öğrenci Firuze, önce itfaiye araçları hakkında bilgiler aldı, sonrasında ekiplerin yardımıyla temsili yangına su sıktı. Yangın farkındalık eğitimi alan Firuze’ye çeşitli hediyeler armağan eden Daire Başkanı Gürhan İnal, özel konuklarının her zaman kendilerini ziyaret edebileceğini söyledi. Anne Firuze Kaya da Firuze’nin mutluluğuyla duygu dolu anlar yaşarken; çocuğuyla yakından ilgilenen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.