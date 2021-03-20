Manisa İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da kurtarıcısı oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 8 metrelik kuyuya düşen inek ile Kırkağaç ilçesinde damın yıkılması sonucu mahsur kalan 40 küçükbaş hayvan, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı.

Manisa İtfaiyesi, Alaşehir’de kuyuya düşen inek için seferber oldu. Olay, ilçeye bağlı Çakırcaali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otladığı yerden uzaklaşan inek, 8 metrelik kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, ilk olarak kuyuya inerek, ineği halatla bağladı. Daha sonra iş makinesine bağlanan halatla yukarı çekilen inek kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

Dam yıkıldı, hayvanlar mahsur kaldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi’nde de Çağrı Atakel’e ait hayvan damı aşırı yağıştan dolayı yıkıldı. Atakel’in ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 40 küçükbaş hayvanı sıkıştıkları yerden çıkardı. 1 küçükbaş hayvan ise telef oldu.