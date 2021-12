Manisa itfaiyesi her türlü duruma hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Ekipleri, olabilecek afet ve acil durumlara karşı 7/24 tatbikatlarını sürdürüyor. Farklı ilçelerde görev yapan arama kurtarma ekipleri, Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirilen gece intikal tatbikatına katılarak tatbikatı başarıyla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olabilecek afet durumlarına karşı 7/24 hazır olmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına tüm hızıyla devam ediyor. Her türlü hava ve doğa şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını yürüten İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tatbikatlarına devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Arama Kurtarma ekipleri Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldi. Yapılan tatbikatta, Manisa’nın ilçelerinde görev yapan İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin, Gölmarmara ilçesinde meydana gelebilecek afet acil durumuna karşı bölgeye en hızlı şekilde intikalinin sağlanması ve en kısa sürede müdahalede bulunulması amaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal başkanlığında yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatla ilgili olarak bilgi veren Daire Başkanı İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her türlü kaza, doğa ve afet durumuna hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. Bu tatbikatımızda Gölmarmara ilçemizde yaşanabilecek bir afet durumuna karşı en kısa sürede müdahalede bulunmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilçeye intikal tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Tatbikata katılan personellerimiz görevlerini tam anlamıyla yerine getirmiş ve zamanında ilçeye intikallerini gerçekleştirmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, çalışma ve tatbikatlarımız tüm hızıyla devam edecektir" dedi.