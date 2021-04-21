banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Manisa İMKB’den Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği protokolü

Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Berberler ve Kuaförler Odası ile yaptığı işbirliği kapsamında hem nitelikli öğrenciler yetiştirilecek hem de mesleğin gelişimine katkı sağlanacak.

MANİSA 21.04.2021, 14:53
15
Manisa İMKB’den Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği protokolü

Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Berberler ve Kuaförler Odası ile yaptığı işbirliği kapsamında hem nitelikli öğrenciler yetiştirilecek hem de mesleğin gelişimine katkı sağlanacak.

Manisa Yunusemre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Okul Müdürümüz Halil Solak arasında imzalanan protokol kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı adı altında, yeni teknik ve yöntemlere dayalı atölye kurulmasını, deneyim paylaşımını ve öğrenci istihdamı hedefleniyor. Protokolün ardından Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı atölyesinde yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bilgi veren Okul Müdürü Halil Solak öğrencilerin mesleki beceri eğitimlerini artırmak, becerilerini geliştirmeye yönelik uygulama deneyimi sunmak, nitelikli eleman olarak mezun olmalarını sağlamak için çalışmaların hemen uygulanmaya başlanacağını ve diğer alanlarda da benzer çalışmalar yapılmak üzere hazırlıklar yapıldığını söyledi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu