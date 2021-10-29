banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Manisa ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Manisa’nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

MANİSA 29.10.2021, 14:12
Manisa ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Manisa’nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa’da Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı dolayıyla Salihli, Kula, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde tören düzenlendi. Salihli’de düzenlenen törenlerde öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyet konulu oratoryo gösterisinin ardından halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Tören, ilçe genelinde okullar arası düzenlenen Cumhuriyet konulu yarışmalar ile Cumhuriyet Kupasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaş tarafından verildi. Atatürk Caddesi’ndeki kutlama programı tüm okulların tören geçişi ile son buldu.

Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, esnaf ve oda başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Kula’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kula’da Şehit Öer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Kemal Duru’nun konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Kula’da Değerli Zamanlar projesi müzik ekibinin gösterilerinin ardından Kula Dostlar Efe Yaren Ekibi de yöresel oyunlarla kutlamalara eşlik etti. Ardından program sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Kula Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erdem, Belediye Başkan vekili Nejat Gülmez, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Alaşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şiirler okundu halk oyunları gösterileri sergilendi. Ayrıca törende Cumhuriyet ile ilgili resim kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi.

Selendi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen kutlamalar Kaymakam Ali Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler step gösterileri sergilerken halk oyunları, türkülerin seslendirilmesi sonrası tören geçiş yapılmasıyla sona erdi.

Törende Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve Cumhuriyet Savcısı Ali Gökdemir çeşit yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3