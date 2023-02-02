Manisa İl Sağlık Müdürlüğü projelere devam ediyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü proje yazma ve yürütme hususunda yetişmiş ve donanımlı personele verdiği önemle çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı 14 kamu hastanesinin farklı birimlerinde farklı unvanlarda görev yapan personele yönelik “Proje Paylaşım ve Değerlendirme” toplantısı Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısında projeye gönül veren ekipler tarafından örnek projeler ile birlikte yeni dönem proje fikirleri de sunuldu.

Toplantıya katılan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, proje yazma ve yürütme konusunda yeterliliğe sahip personelin önemine dikkat çekerek katılımcılara çalışmalarındaki titizlikten dolayı teşekkür etti.