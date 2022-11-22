Manisa il merkezini besleyecek yeni kuyudan saatte 28 ton su alınacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kalitesini artırmak amacıyla, Akpınar İçme Suyu Tesisinde yeni açılan sondaj kuyusundan saatte 28 ton su basacak olan yeni pompanın bağlantısını tamamladı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmada, ekiplerin son kontrolleri ile birlikte yeni kuyu faaliyete geçirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyaçlarına yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Manisa merkeze yeni bir içme suyu kuyusu daha kazandırdı. İl merkezine ilave su takviyesi yapması için açılan yeni sondaj kuyusuna, saatte 28 ton su kapasitesi olan motopomp sistemi ekiplerin özverili çalışmaları ile faaliyete alındı.

“Vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz”

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün de çok yakından takip ettiği en önemli konuların başında içme suyu gelmekte. Bizlerde başkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Her kesiminde bildiği gibi ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle Manisa’da da yer altı suları ciddi oranda çekilmeye başladı. Bu doğrultuda gerek il merkezi gerek ilçe merkezlerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede il merkezini besleyecek olan yeni sondaj kuyumuzda çalışmalarımız tamamlandı. Yeni kuyumuza saatte 28 ton su basacak olan motopomp sistemimizi ekiplerimizin özverili çalışmaları ile faaliyete aldık. Manisalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.