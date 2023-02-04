Manisa İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile şube müdürleri de katılım sağladı. Manisa’da görev yapan tüm kurum sorumlularının da yer aldığı toplantıda tek tek söz alan katılımcılar idareleri vasıtasıyla yaptıkları çalışmaları anlattı. Ardından geçilen soru cevap bölümünde Manisa merkez ve ilçelerdeki kırsal mahalleler taleplerini yetkili kurumlara iletti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri muhtarlardan gelen taleplere yönelik planladıkları çalışmaları anlattı. İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.