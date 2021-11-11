Tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamındaki fidan dikme seferberliği etkinliğinde Manisa il genelinde 77 bin fidan toprakla buluştu. Manisa’daki etkinlik ise Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Büyüksümbüller yolu üzerindeki ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinin Büyük Sümbüller yolunun 5’inci kilometresinde Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan alanda gerçekleşen fidan dikim törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kartay, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir katıldı.

"Yıl sonuna kadar Manisa’da 7 milyon 600 bin fidan dikilecek"

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa genelinde 18 farklı noktada 77 bin fidan dikiminin gerçekleştiğini anlatarak, "2021 yılının sonuna kadar Manisa genelinde 7 milyon 600 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.

"Önemli bir kampanya"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, 2019 yılında başlayan Mili Ağaçlandırma seferberliğinin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Gelenek haline gelen fidan dikimimiz 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 11’inci ayın 11’inde saat 11.11’de 11 milyon fidan dikilmesiyle başladı. Bu yılki planlanmada ise her bir vatandaşımızın adına 3’er fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidan toprakla buluşacak. Kampanya, ülkemizin yeşil örtüsünün artması noktasında önemli bir kampanya."

Düzenlenen etkinlikte, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği gösteri sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Üniversiteden tam destek

Törene katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, sadece bugün için değil her zaman fidan dikme seferberliklerine tam destek vereceklerini söyleyerek, gerçekleşen etkinlikle çok sayıda fidanın toprakla buluştuğunu belirtti. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde Üniversite Korusunu oluşturduklarını ve çok sayıda çınar fidanının kampüs alanında hayat bulduğunu belirten Rektör Ataç, “Stratejik planlarımız arasında topluma hizmet, çevreyi korumak yer alıyor. Fidan dikmek, çevreyi korumak adına yapacağımız en doğru hareketlerden biri.” diyerek, yeşil bir çevre temennisinde bulundu.