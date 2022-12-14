Manisa Genç Memur Sen’de bayrak değişimi

Genç Memur Sen Manisa İl Temsilcisi olan Samet Güleryüz görevi Abdullah Said Güneş’e devretti. Devir teslim törenine katılan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, hizmetlerinden dolayı Güleryüz’e plaket takdim ederken Güneş’e de yeni görevinde başarılar diledi.

Manisa’da 3 yıldır görevini başarılı bir şekilde yürüten Genç Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz görevini Abdullah Said Güneş’e devretti. Genç Memur Sen Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu programda Memur Sen Manisa il Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, görevi boyunca özverili çalışmalarından dolayı Samet Güleryüz’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Samet Güleryüz ile Eğitim Bir Sen Manisa Şubesinin Yönetim Kurulunda yollarına devam edeceklerini ifade eden Öner, görevi yeni devralan Abdullah Said Güneş’e de görevinde başarılar diledi. Öner, Memur Sen’in büyük bir aile olduğunu ve bayrak değişimin hayırlı olmasını temenni etti.