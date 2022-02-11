Manisa FK’nın tek hedefi galibiyet

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde pazar günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda N. Menemenspor’u ağırlayacak. Manisa FK, rakibini mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor.

Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında Nasadoge Menemenspor’u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Manisa FK, Ege derbisinde N. Menemenspor’u mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor.

Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile N. Menemenspor arasında oynanacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmada Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu.

N. Menemenspor maçının biletleri satışta

Manisa Futbol Kulübünün, Mümin Özkasap Stadı’nda konuk edeceği Nasadoge Menemenspor maçının biletleri ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 10 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 8 TL.”