Manisa FK’nın kupadaki rakibi belli oldu

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig 2. Grup ekibi A. Eynesil Belediyespor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacağı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Kura çekimine Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karadağ katıldı. Çekilen kura sonucunda Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Amberçay Eynesil Belediyespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşirken, müsabakaların 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacağı ve maç takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Amberçay Eynesil Belediyespor 3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet 2 beraberlik alarak yoluna namağlup olarak devam ederken 11 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Eynesil Belediyespor 2. Turda Afjet Afyonspor’u deplasmanda 4-2 yenerek 3. Tura adını yazdırmıştı.

Eyüpspor hazırlıkları başladı

Öte yandan Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasını Adanaspor galibiyetiyle kapatan Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına da başladı.

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.