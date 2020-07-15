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Manisa FK’nın Antalya kampı başladı
MANİSA FK, TFF 2. LİG’DEN 1. LİG’E YÜKSELME PLAY-OFF MAÇINDA KARŞILAŞACAĞI İNEGÖLSPOR KARŞILAŞMASI İÇİN ANTALYA’DA KAMPA GİRDİ.
MANİSA 15.07.2020, 23:50
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Manisa FK, TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme play-off maçında karşılaşacağı İnegölspor karşılaşması için Antalya’da kampa girdi.
20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da oynanacak olan play-off maçları öncesinde geri sayımı başlatan Manisa Futbol Kulübü bu akşam Antalya’da kampa girdi. Siyah Beyazlı ekip, Antalya’da Susesi Otel’in sahasında bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman, 5’e 2 oyunla sona erdi.
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