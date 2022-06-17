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Manisa FK’lı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.
MANİSA 17.06.2022, 12:11
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon öncesi hazırlıklara başlayan Manisa FK’lı futbolcular yapılan sağlık kontrollerinde gruplar halinde testlerden geçti. Sağlık kontrolünde oyunculara kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı. Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.