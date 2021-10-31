Manisa FK’da Yılport Samsunspor hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’inde haftalar sonra puanla tanışan Manisa FK, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

TFF 1. Lig’in ilk 3 haftasında aldığı 3 galibiyetin ardından son 7 maçında 7 mağlubiyet alan Manisa FK, dün ligin 11. haftasında kendi evinde Boluspor’la 2-2 berabere kalarak haftalar sonra puanla tanışmış oldu. Manisa FK 11 haftanın sonunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 10 puanla ligin 15. sırasında yer alıyor.