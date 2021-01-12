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Manisa FK’da Özbalta ligin ilk yarısını değerlendirdi

Misli.com 2. Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Manisa FK’nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Bu konuda çok itidalliyim. Bu iş matematiksel olarak bitmeden asla bitmeyecek. Ben ne kadar itidalliysem karşımda da o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki; onlardan çok güzel geri dönüşler alabiliyorum" dedi.

MANİSA 12.01.2021, 12:53
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Manisa FK’da Özbalta ligin ilk yarısını değerlendirdi

Misli.com 2. Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Manisa FK’nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Bu konuda çok itidalliyim. Bu iş matematiksel olarak bitmeden asla bitmeyecek. Ben ne kadar itidalliysem karşımda da o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki; onlardan çok güzel geri dönüşler alabiliyorum" dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya Kampı’nda değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine dün hayatını kaybeden antrenörleri Yenal Dinçakman’a rahmet dileyerek başlayan Serkan Özbalta, “Kampta çok acı bir haber aldık. Yenal Hocamızın ani vefatı hepimizi çok üzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

"Güzel bir ilk yarı oldu”

Ligde ilk yarıyı güzel bir noktada bitirdiklerini belirten Özbalta, “İlk yarı itibariyle istediklerimizi yapabildiğimiz, oyuncularla bu işin üstesinden gelebildiğimiz bir dönem oldu. Ülkemizde ve tüm dünyada sıkıntılı devam eden, ihtiyacınız olacak karakterli oyuncuların bulunmasının zorlaştığı bir dönemden başımız dik bir şekilde çıktık. İlk yarıda bir şeyleri başardık. Neyi başardık? İlk yarı oyun anlamında, üretme anlamında, cesaret anlamında, kararlılık anlamında, sahada bir felsefe ve organizasyon anlamında, oyuncularımın hedefe olan inançlarıyla önemli şeyler başardık. Güzel bir ilk yarı oldu. Namağlup bir şekilde girdiğimiz ilk yarıda kamp dönemimiz de çok sağlıklı bir şekilde geçiyor. Herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir yerde güzel paylaşımlar oluyor. O anlamda bizi çok mutlu eden bir ilk yarı geçirdik” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarı zor bir lig bizi bekliyor”

27 Ocak’ta başlayacak ikinci yarının zor geçeceğini vurgulayan 41 yaşındaki Özbalta, “İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Bu konuda çok itidalliyim. Bu iş matematiksel olarak bitmeden asla bitmeyecek. Ben ne kadar itidalliysem karşımda da o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki; onlardan çok güzel geri dönüşler alabiliyorum. Ülke olarak oyunumuzda kendimizi geliştirmemiz gereken çok nokta var. Başta biz hocaların da kendisini geliştirmesi gereken birçok parametre var. İkinci yarıda biz takım olarak oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkmak istiyoruz. Mücadelenin çok fazla olacağı bir ikinci yarı olacak. Bu Süper Lig’de de, TFF 1. Lig’de de bizim ligde ve hatta alt liglerde de böyle maçlar oynanacaktır. Liglerde hep aynı senaryolar oluyor. İlk yarılar bir şekilde geçiyor ama ikinci yarılarda ‘Ben küme düşmeyeyim, üst lige çıkma adına skoru tutayım’ gibi düşünceler var. Bu maçın bazı bölümlerinde olabilir. Takım savunması yapmak, defans yapmak bunların ayıbı olmaz. Bazı takımların bu şablonda oynaması doğaldır. Bizim de üstümüze gelen takımlar olacak, bizi de sıkıştıran takımlar olacak ama bunlara hazırlıklı olup bunlarla mücadele edebilmek lazım” dedi.

“Çok verimli bir kamp dönemi yaşıyoruz”

Antalya Kampı’nda çok güzel bir aile ortamı olduğunu ve ikinci yarıya en verimli şekilde çalıştıklarını kaydeden Serkan Özbalta, “Ben ve hoca arkadaşlarım bu konuda çok şanslıyız. Manisa Futbol Kulübü bize bu anlamda çok sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyor. Bazı takımlar kampa gelemedi veya maddi anlamda zorluklar yaşayıp kampa gidemeyen kulüpler var. Takımımızın geldiği bu noktada da kampımız çok daha verimli geçiyor. Her hocanın çalışmak isteyeceği bir ortam var. İstekli bir şekilde çalışan bir oyuncu grubumuz var. Aile ortamı oluşan bir takım haline geldik. Oyuncularım birbirlerinin hatalarını kapatabilecek seviyeye geldiler. Herkes yanındaki arkadaşı hata yaptığında elinden tutup kaldırdığı için başarılı olduğumuza inanıyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, tabi ki daha sıkı çalışacağız. Manisa halkının bir üst lige çıkma adına bize olan umutlarını gerçekleştirmek için çalışacağız. İnşallah kamp sürecini sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde tamamlayıp, ikinci yarıya en iyi şekilde hazır oluruz” şeklinde konuştu.

“Taraftarımız sabırlı olsun, güzel günler gelecek”

Son olarak taraftarlara seslenen Özbalta, “Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Taraftarlarımızdan ve futbolseverlerden yoksun maç oynamak gerçekten çok keyifsiz. İnşallah bu sıkıntılı süreç son bulur ve biz de taraftarımıza kavuşuruz. Tabi o gün gelene kadar taraftarlarımız bize desteğini sürdürsün. Sezon başından bu yana özellikle sosyal medyada taraftarlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu desteğin sezon sonuna kadar sürdürsünler. Dualarını eksik etmesinler. Çünkü biz sahada onların manevi desteğini hissediyoruz. Tüm Manisa’nın gurur duyacağı bir takım olmaya çalışıyoruz. Taraftarımız sabırlı olsun, güzel günler gelecek. İnşallah sezon sonunda da ipi göğüsleyerek bu coşkuyu taraftarlarımızla ve tüm Manisa halkıyla yaşamak istiyoruz” dedi.
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