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Manisa FK’da keyifler yerinde
MİSLİ.COM 2. LİG BEYAZ GRUP’TA İLK 4 HAFTA SONUNDA 4’TE 4 YAPARAK YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDEN MANİSA FK, NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
MANİSA 12.10.2020, 12:09
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 4 hafta sonunda 4’te 4 yaparak yoluna doludizgin devam eden Manisa FK, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım taktik çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK ligin ilk 4 haftasına 4 galibiyet alarak liderliğini sürdürürken 18 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
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