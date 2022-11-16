Manisa FK’da Karapo ve Sarı’ya milli davet

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nün genç futbolcuları Ayberk Karapo ve Fırat Sarı, U19 Milli Takımı’nın 24 Kasım Perşembe günü Antalya’da Irak ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U19 Milli Takımı’nın 24 Kasım Perşembe günü Antalya’da Irak ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Manisa FK’nın genç futbolcuları Ayberk Karapo ve Fırat Sarı da U19 Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Antalya’da toplanacak. Manisa Futbol Kulübü, Manisa’yı milli formayla temsil eden genç futbolcuları Ayberk Karapo ve Fırat Sarı’yı kutluyarak, A Milli Takım’a başarılar diledi.