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Manisa FK’da hedef 3 puan
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, MİSLİ.COM 2. LİG BEYAZ GRUP 5. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK.
MANİSA 13.10.2020, 15:33
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Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Niğde 5 Şubat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak. Ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen siyah-beyazlılar, Niğde Anadolu FK maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Manisa FK’nın, Niğde Anadolu FK ile oynayacağı mücadeleyi Yunus Dursun yönetecek. Karşılaşmada Dursun’un yardımcılıklarını Suat Fidan ve Recep Korkmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Selim Özen.
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