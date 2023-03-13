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Manisa FK’da Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında 19 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
MANİSA 13.03.2023, 14:30
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında 19 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Halil Onultmak Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular topla dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.