Manisa FK’da bir imza daha

Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Selim Ilgaz’ı kadrosuna kattı. Takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Selim Ilgaz, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Selim Ilgaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Selim Ilgaz, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah bu sezon şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. İki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Başkan Aktan: “Selim’in bizimle örtüşen çok güzel hedefleri var”

Selim’in Türk futbolu için önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Başkan Mevlüt Aktan, “Futbol dışında birkaç kez bir araya gelme şansımız oldu. Kendisiyle çok iyi bir iletişim kurduk. Selim, Türk futbolu için önemli bir oyuncu. Manisa FK formasıyla kendisini Milli takıma göndermek istiyoruz. Manisa’mız için de önemli bir oyuncu olacak. İnşallah birlikte güzel şampiyonluklar ve başarılar elde ederiz. Bizimle örtüşen çok güzel hedefleri var. Selim’e başarılar diliyorum. Bizi tercih ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Serkan İşyapan: “Selim takımımız için önemli bir oyuncu”

Şampiyonluk yolunda önemli bir transfere imza attıklarını belirten Sportif Direktör Serkan İşyapan, “Öncelikle her iki taraf için de hayırlı olsun. Selim çok önemli, karakterli bir futbolcu. Şampiyonluğumuzda çok önemli rol alacak oyunculardan biri olacağına inanıyorum” dedi.

Selim Ilgaz kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Selim Ilgaz, 1995 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Futbola FC Sochaux altyapısında başlayan Selim, 2015-2016 sezonunda Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Aynı sezon Kayseri Erciyesspor’da kiralık olarak forma giyen Selim, 2016-2017 sezonunda Atakaş Hatayspor’a imza attı. Atakaş Hatayspor formasıyla 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de 27 maçta forma giydi.