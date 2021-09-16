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Manisa FK’da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in ilk 3 haftasını 9 puanla kapatan son iki haftayı ise puansız geçen Manisa FK ligin 6’ncı haftasında evinde karşılaşacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

MANİSA 16.09.2021, 16:11
Manisa FK’da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in ilk 3 haftasını 9 puanla kapatan son iki haftayı ise puansız geçen Manisa FK ligin 6’ncı haftasında evinde karşılaşacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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