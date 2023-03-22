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Manisa FK’da Altay maçının hazırlıkları devam etti
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
MANİSA 22.03.2023, 16:20
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.