Manisa FK’da Adanaspor hazırlıkları devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta maçında sahasında konuk edeceği Adanaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Adanaspor’u ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kampa oyunuyla başladı. Oyuncularımız antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Manisa FK ile Adanaspor arasında 2 Ekim Pazar günü Mümin Özkasap Stadındaki karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak

Manisa Futbol Kulübü ile Adanaspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelede Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş.

Adanaspor maçının bilet satışı devam ediyor

Manisa FK’nın Adanaspor ile oynayacağı maçın bilet satışının da www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ettiği açıklandı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarların, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebileceği bildirilirken, karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle açıklandı: "Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.