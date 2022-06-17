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Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına kendi evinde başladı.

MANİSA 17.06.2022, 10:28
Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına kendi evinde başladı.

Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabına Manisa’da başlayan Manisa Futbol Kulübü, Fikri Bayrıl Tesisleri’nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran’a kadar hazırlıklarını Manisa’da sürdürecek olan Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da kampa girecek.

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