Manisa FK-Tuzlaspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde 17 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda Tuzlaspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL,

kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL