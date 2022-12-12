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Manisa FK, Tuzlaspor hazırlıklarına devam ediyor
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
MANİSA 12.12.2022, 15:46
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, 17 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.