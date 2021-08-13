Manisa FK TFF 1. Lig’e galibiyetle başlamak istiyor

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 1. hafta mücadelesinde yarın saat 19.15’te deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak. Manisa FK, rakibini mağlup ederek TFF 1. Lig’e galibiyetle başlamak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 1. hafta mücadelesinde 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig’e galibiyetle başlamak isteyen Manisa FK, İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam

Manisa Futbol Kulübü ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelede Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev yapacak.