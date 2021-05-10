banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!

Manisa FK, Taner Savut’la yollarını ayırdı

Namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Taner Savut’un kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür edildi.

MANİSA 10.05.2021, 14:08
Manisa FK, Taner Savut’la yollarını ayırdı

Namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Taner Savut’un kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu başında takımda göreve getirilen Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Taner Savut’a teşekkür etti. Taner Savut’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Aktan, bundan sonraki kariyerinde de başarılar diledi.
Yorumlar (0)
18°
açık