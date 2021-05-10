Manisa FK, Taner Savut’la yollarını ayırdı

Namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Taner Savut’un kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu başında takımda göreve getirilen Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Taner Savut’a teşekkür etti. Taner Savut’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Aktan, bundan sonraki kariyerinde de başarılar diledi.