Manisa FK Sırp forvet Ozegovic’i renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Sırp forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic’i kadrosuna kattı. Manisa FK formasıyla başarılı olmak istediğini belirten Ozegovic, “Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Sırp forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Özkan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Ozegovic, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce kulüple ilgili iyi bilgiler aldım. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Engin Anlı: “Ozegovic, Manisa FK formasını giymeyi çok istedi”

Ognjen Ozegovic’in takıma gol yollarında önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Vekili Engin Anlı, “Ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ve Erhan Çelenk’in ardından üçüncü takviyemizi gerçekleştirdik. Ozegovic, golcülüğünü ve kalitesini bu ligde kanıtlamış bir isim. Birçok takımın da transfer listesinde olduğunu biliyoruz ancak Ozegovic, Manisa FK formasını giymeyi çok istedi. Ozegovic’in ligin kalan süresinde takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ozegovic’e Manisa FK forması altında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdem Özkan: “Ozegovic kendini ispatlamış bir golcü”

Ozegovic’in Spor Toto 1. Lig’de kendini ispatlamış bir oyuncu olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Üyemiz Erdem Özkan ise, “Play-off yolunda Ozegovic gibi kendini ispatlamış bir golcüye ihtiyacımız vardı. Ozegovic de kendisine gelen tekliflere rağmen bazı fedakarlıklar yaparak Manisa FK’yı tercih etti. Transferin hem Ozegovic’e hem de takımımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ognjen Ozegovic kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Ognjen Ozegovic, 1994 yılında Bosanska Gradiska’da doğdu. Futbola Kızılyıldız altyapısında başlayan ve Sırp ekibinde profesyonel olan 27 yaşındaki golcü oyuncu, Red Belgrad, FK Cukaricki, Partizan, Arsenal Tula ve Darmstadt 98 takımlarında forma giydi. Partizan takımıyla birlikte UEFA Avrupa Lig’inde de forma giyen Ozegovic, 2020-2021 sezonunda Adanaspor’a transfer olarak Türkiye’ye adım attı.