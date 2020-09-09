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Manisa FK, Samsunspor’dan Recep Burak’ı kadrosuna kattı

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP TAKIMLARINDAN MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, YILPORT SAMSUNSPOR’DAN STOPER RECEP BURAK YILMAZ İLE 1 YILLIK KİRALIK OLARAK ANLAŞMA SAĞLADI.

MANİSA 09.09.2020, 18:09
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Manisa FK, Samsunspor’dan Recep Burak’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor’dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak Yılmaz, kendisini Manisa FK’ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Direktör Taner Savut’un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa ekibine katıldığı için mutlu olduğunu ve elinden gelen en iyi mücadeleyi sahada yansıtacağını belirtti.

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