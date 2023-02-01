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Manisa FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
MANİSA 01.02.2023, 17:16
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.