Manisa FK laktat testinden geçti

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasını bay geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, laktat testinden geçti.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasını bay geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Siyah-beyazlılar, hız ve laktat testinden geçti. Halil Onultmak Tesisleri’nde 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi.