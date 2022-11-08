Manisa FK kupada bir üst turu hedefliyor

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde 23 Elazığ FK’yı konuk edecek. Manisa FK, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. 9 Kasım Çarşamba günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’da başlayacak.

Karşılaşmayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek

Manisa FK ile 23 Elazığ FK arasında oynanacak mücadele hakem Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Mücadelede Güneş’in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Muhammet Oğuzhan Öztaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Taner Tuncer.

Maçın biletleri satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında konuk edeceği 23 Elazığ FK maçının biletleri de satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı ise 20 TL olarak açıklandı.