Manisa FK, hazırlık maçında Turgutluspor’u 3-2 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor’u 3-2 mağlup etti.

Liglere verilen arayı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Her iki takım oyuncuları da karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Manisa Futbol Kulübü, rakibini Junior Fernandes (2) ve Mehmet Uysal’ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etti.