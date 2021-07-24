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Manisa FK günü çift idmanla tamamladı

Bu sezon tarihinde ilk defa TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift idmanla devam ettirdi.

MANİSA 24.07.2021, 23:07
Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
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Bu sezon tarihinde ilk defa TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift idmanla devam ettirdi.

Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta yönetiminde yapılan sabah antrenmanında takım, sahada kuvvet çalışması yaptı. Oyuncular akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
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