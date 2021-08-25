Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK’lı oyuncular düz koşunun ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Takıma değişen kurallarla ilgili seminer verildi

Manisa FK A takım oyuncularına ve antrenörlerine, 2021-2022 sezonunda değişen oyun kurallarıyla ilgili seminer verildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ulusal Eğitimcisi Sebahattin Şahin tarafından A takım oyuncularına ve antrenörlerine futbolda değişen oyun kuralları ile ilgili bir seminer verildi. Seminerde, oyunculara ve antrenörlere son dönemde değişen oyun kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktarıldı.