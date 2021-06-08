Manisa FK Futbol Okulları Ege Bölgesi’ne yayılıyor

Geleceğin yıldızlarının yetiştiği ve yetenekli oyuncuların keşfedildiği Manisa Futbol Kulübü Futbol Okulları, Ege Bölgesi’ne yayılacak. Futbol Okulları, Manisa ile ilçelerinin ardından İzmir ve Denizli’de de açılıyor.

Son dönemde Akademisinden çıkardığı ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Manisa Futbol Kulübü Futbol Okulları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 5-12 yaş arasındaki sporcuların kayıt yaptırabileceği Futbol Okulları, Manisa ile ilçelerinin ardından İzmir ve Denizli’de de açılıyor. Manisa Futbol Kulübünün ilçelerin yanı sıra İzmir ve Denizli’de açacağı futbol okulları ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Futbol Okulları Koordinatörü Mehmet Al ve yeni açılacak futbol okullarının antrenörleri katıldı.

Özcan Nalbantlar: “Hedefimiz iyi birey, yetenekli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek”

Gerçekleşen toplantıda konuşan Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, “Futbol okullarımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Gelen yoğun talepler doğrultusunda Manisa’mızın ilçeleri ile komşu illerimiz olan İzmir ve Denizli’ye de futbol okullarımızı açıyoruz. İlerleyen süreçte diğer çevre illerde de futbol okullarımızın oluşumuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Toplantıda da arkadaşlarımızdan ilçeler, İzmir ve Denizli’ye açılacak okullarda sporcularımıza kulübümüzün felsefesinin ve hedeflerinin iyi anlatılmasını istedik. Bu okullardan çıkacak yetenekli sporcuların kulübümüz bünyesine katılması için de titizlikle çalışacağız. Hedefimiz iyi birey, yetenekli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak” dedi.