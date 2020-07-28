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Manisa FK, final saatini beklemeye başladı
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TFF 1. LİG’E YÜKSELME PLAY-OFF FİNAL MAÇINDA BU AKŞAM SAAT 21.00’DE KARŞILAŞACAĞI TUZLASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.
MANİSA 28.07.2020, 00:06
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Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’e yükselme Play-Off final maçında 28 Temmuz Salı (bu akşam) saat 21.00’de karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz ve Onur Baylan, takımı son antrenmanda yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Manisa Futbol Kulübünün antrenmanı, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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