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Manisa FK, Eyüpspor’a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde pazar günü saat 19.00’da Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

MANİSA 01.10.2021, 14:56
Manisa FK, Eyüpspor’a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde pazar günü saat 19.00’da Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak. Eyüp Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. Karşılaşmada Alper Çetin’in yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

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