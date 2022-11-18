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Manisa FK Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
MANİSA 18.11.2022, 16:15
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.