Manisa FK, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 23. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetimi Manisa FK’yı ziyaret ederek BB Erzurumspor maçı için başarı dileklerini iletti.

Manisa FK, Spor Toto TFF 1. Lig’in 23. Hafta mücadelesinde 6 Şubat tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı. Takım, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyespor antrenmanı ziyaret etti

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor’un Başkanı Arif Alkan ve yönetimi de antrenman öncesi Manisa FK’yı ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetimi, BB Erzurumspor maçı için Manisa FK’ya başarı dileklerini iletirken, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da desteklerinden dolayı teşekkür etti.