Manisa FK depremzede çocuklara moral oldu

Manisa Futbol Kulübü, MHP İl Teşkilatı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte deprem felaketi sonrası Manisa’ya gelen depremzede çocuklarla bir araya gelerek güzel bir gün geçirdi.

Manisa FK, MHP İl Teşkilatı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa’ya gelen ve Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurdu’nda kalan depremzede aileler ve çocuklarıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte futbolcular depremzede çocuklara Manisa FK forması, çanta ve futbol topu hediye etti. Futbolcularla futbol oynayan depremzede çocuklar güzel bir gün geçirdi.

Manisa FK olarak bu etkinlikleri belli aralıklarla sürdüreceklerini belirten Başkan Vekili Engin Anlı, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Deprem felaketi sadece bölgeyi değil tüm ülkemizi derinden sarstı. Biz de şehrimizde kalan depremzede aileler ve çocuklarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Futbolcularımız belli aralıklarla bu etkinliklerini önümüzdeki süreçte de sürdürecek. Yaraların birlikte daha hızlı sarılacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü olarak da bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe Başkanvekili Engin Anlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, teknik ekip ve futbolcular katıldı.